Ученые выяснили, какие продукты могут вызвать сердечную недостаточность

Продуктовая ярмарка в Раменках

Американские ученые из Университета Кентукки выяснили, что проблемы с сердцем могут быть вызваны неправильным питанием.

В процессе исследования они определили, что употребление ряда опасных продуктов может в два раза повысить риск возможной госпитализации при проблемах с сердцем. Помимо этого, у пациентов, чей рацион способствовал усилению воспалительных процессов, шанс смерти увеличился вдвое, передает ФАН.

По словам ученых, опасность для сердца могут представлять такие продукты, как красное мясо, рафинированное масло и жирная молочная продукция. Блюда, в которых они содержатся, способны увеличить вероятность развития сердечной недостаточности.

Самыми полезными для организма человека ученые посчитали овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, а также оливковое масло.

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