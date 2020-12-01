СМИ: Полиция в Татарстане задержала предполагаемого «поволжского маньяка»

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В Татарстане полиция задержала предполагаемого серийного убийцу, известного как «поволжский маньяк». Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что подозреваемым оказался 38-летний Радик Т. Он уже дал показания.

По версии следствия, серийный убийца с 2011 года убивал пожилых женщин в Татарстане и соседних регионах. У него был свой почерк — все жертвы были задушены подручными средствами.

Три года назад за помощь в поимке преступника предлагали три миллиона рублей. По разным источникам, общее число его жертв может доходить до 32.

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