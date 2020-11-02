Следователи рассказали правду о маньяке в Подмосковье

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск Карта всех событий

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области опровергло информацию о том, что в Подмосковье появился маньяк. Майор юстиции Ольга Врадий пояснила, что в Ногинске действительно 30 октября, в пятницу, произошло убийство.

Ранее появилась новость о том, что в подмосковном городе Ногинске объявился маньяк, который напал на бездомного мужчину и отрезал его половые органы.

— Никакого маньяка в Ногинске нет. Это выдумки журналистов. Бездомного убили с особой жестокостью, на теле обнаружено 25 ножевых ранений, в том числе в паховой зоне, но части тела, как это сообщается в новости, никто не отрезал, — рассказала она.

Врадий заявила, что над раскрытием преступления работают сотрудники правоохранительных органов, идет следствие.

Ранее сообщалось, что у артиста Большого театра в центре Москвы похитили телефон и другие ценные вещи.

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