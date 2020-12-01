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Еще 40 семей в Подмосковье переселились из аварийного жилья в новостройки
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Еще 40 семей в Подмосковье переселились из аварийного жилья в новостройки

Елена Плешивцева

Общество

40 семей в Подмосковье переселились из аварийного жилья в новостройки, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Жители получили на прошлой неделе ключи от квартир в домах Сергиева Посада, Каширы и Коломны. В ближайшие две недели еще более 300 ключей будут выданы нуждающимся семьям в Коломне и Дмитрове, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщили, что к 2030 году планируется снижения ставок по ипотеке до шести процентов. Поэтапное снижение ипотечной ставки заложено в паспорте национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает Nation News.

Ранее ФАН рассказало, что в ЦБ РФ подсчитали — за прошедший период 2020 года заемщики получили выгоду от льготной ипотека в размере 1,5 квадратных метра.

Читайте также: Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России

Подмосковьеаварийное жильеипотека
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