Сноуден намерен подать заявление на получение гражданства РФ

Эдвард Сноуден (на фото) уже заявлял о намерении переехать во Францию / Фото: YouTube.com / BBC News — Русская служба

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден намерен подать заявление на российское гражданство. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

— Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Сноуден занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство, — отметил Кучерена.

Юрист добавил, что он и Сноуден сообщат дополнительно, когда пакет документов будет собран, передает РИА Новости.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года. 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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