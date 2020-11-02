Адвокат объяснил, почему Сноуден хочет получить российское гражданство

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден хочет получить российский паспорт, поскольку он и его жена ждут ребенка, подтвердил адвокат экс-работника ЦРУ Анатолий Кучерена.

— Эта просьба связана с предстоящим рождением ребенка, что ему очень важно, чтобы они (Сноуден и его супруга) имели гражданство как американское, так и российское, — заявил он РИА Новости.

Ранее Сноуден написал в соцсетях, что подает на российское гражданство. По его словам, к такому решению он пришел вместе со своей женой. Из-за пандемии коронавируса перемещение по миру ограничено, и в этих условиях пара не хочет «расставаться с сыном».

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года. 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Ранее стало известно, почему бывший работник ЦРУ не смог получить убежище во Франции.

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