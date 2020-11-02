Сноуден захотел получить российское гражданство

Фото: Cкриншот с YouTube / ABC News

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден решил подать заявление на двойное гражданство. Об этом он написал в социальных сетях в понедельник, 2 ноября.

По словам экс-работника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов, к такому решению он пришел вместе со своей женой. Из-за пандемии коронавируса перемещение по миру ограничено, в этих условиях пара не хочет «расставаться с сыном».

— Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ, — отметил Сноуден в Twitter.

Напомним, в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Позже, желая избежать преследования американских спецслужб, он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила бывшему аналитику временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017-го его продлили до 2020 года. 22 октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Ранее стало известно, почему бывший работник ЦРУ не смог получить убежище во Франции.

Читайте также: Эксперты рассказали, почему российские спортсмены меняют гражданство