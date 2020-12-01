Совфед призвал сделать обучение основанием для въезда иностранных студентов в РФ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российские власти призвали сделать обучение в РФ основанием для въезда иностранных студентов в страну. Об этом во вторник, 1 декабря, заявила глава комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.

— Обучение в нашей стране не является основанием для въезда в Россию иностранных студентов. Мы договорились, что будем с правительством прорабатывать такую возможность, — отметила она.

Как добавила сенатор, из-за пандемии около 100 тысяч иностранных студентов из 315 тысяч находятся за рубежом, остальные продолжают учиться в России дистанционно или очно. Гумерова подчеркнула, что руководство вузов готово обеспечить карантин для студентов, приезжающих из-за границы, направлять списки обучающихся на границу и сохранять иностранцев на обучении в РФ.

При этом решения об отчислении принимают только студенты, массового отчисления из вузов не наблюдается, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что иностранных студентов, находящихся за границей и не посещающих занятия из-за пандемии, якобы начали массово отчислять из вузов.

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