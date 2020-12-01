Поклонники связали хромоту Меньшикова с травмой годичной давности

Меньшиков Олег / Фото: mos.ru

Народный артист России Олег Меньшиков появился перед публикой после долгого перерыва в субботу, 28 ноября, на открытии ГУМ-катка на Красной Площади. Актер с трудом ходил, опираясь на трость. Это вызвало опасение у поклонников, которые считают, что хромота может быть результатом его травмирования год назад.

В ноябре 2019-го театр имени Ермоловой снял все постановки с участием Меньшикова. Официальных комментариев этой ситуации не последовало. Однако СМИ сообщили о травме, которую худрук театра получил прямо во время спектакля.

По словам врача-травматолога, заведующего отделением медицинской реабилитации Константина Тернова, такая длительная хромота может быть связана с переломом ноги.

— Скорее всего, перелом мог так долго сказаться. Вряд ли, что-либо другое. Перелом — может лодыжки, может, повреждение коленного сустава, потребовавшее операции. После нее долго заживало, — рассказал врач порталу 5-tv.ru.

Как заметил Тернов, на длительность необходимости использования трости влияют методы лечения. Он предположил, что актер мог не один раз оказываться под скальпелем хирурга. О том, преодолеет ли он хромоту или нет, точно сказать невозможно.

— Может быть, это этапное лечение, может у него пластинку вытащили. Все срослось, сделали еще одну операцию, удалили пластинку или штифт. Вариантов миллион, — заключил реабилитолог.

Напомним, что чуть менее месяца назад, 8 ноября, Олегу Меньшикову исполнилось 60 лет. Народный артист предпочел не отмечать юбилей в широком кругу.

Читайте также: «Что с нашим любимым актером?»: фанаты не узнали Олега Меньшикова на фото