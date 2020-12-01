Частную клинику в «Москва-Сити» временно закрыли из-за нарушений с COVID-тестами

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 Карта всех событий

Медицинский центр «Клиники Чайка», который располагается в «Москва-Сити», закрыли на 14 дней из-за сокрытия результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора во вторник, 1 декабря.

Сотрудники надзорного ведомства провели в клинике эпидемиологическое расследование и выявили нарушения.

— По фактам непредоставления информации в органы Роспотребнадзора о результатах положительных тестов у пациентов клиники, в отношении ООО «КЛИНИКИ ЧАЙКА» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, применен временный запрет деятельности и 20.11.2020 помещения медицинского центра были опечатаны, — говорится на сайте управления.

Дело рассмотрел Пресненский районный суд и признал медцентр виновным. В качестве наказания клинике запретили работать в течение двух недель. Также ее представителям придется устранить все выявленные нарушения.

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