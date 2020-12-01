Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил о профилактике COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор создал проект санитарных правил о профилактике коронавируса при проведении различных видов работ и услуг, его направили в Министерство юстиции РФ. Об этом во вторник, 1 декабря, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, в Роспотребнадзоре надеются, что документ будет утвержден на этой неделе.

— Нами подготовлен проект санитарных правил, он направлен в министерство юстиции, мы надеемся, что на этой неделе он будет зарегистрирован, — отметила Попова в рамках президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Как добавила глава надзорного ведомства, такой документ обеспечит усиление контроля за соблюдением санитарных мер на рабочих местах, передает РИА Новости.

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