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Попова объяснила, как избежать ухудшения ситуации с COVID-19 в праздники
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова объяснила, как избежать ухудшения ситуации с COVID-19 в праздники

Юлия Захарова

Общество

Ситуация с коронавирусом в России не ухудшится, если в период новогодних праздников граждане будут четко соблюдать предписанные властями меры. Такое мнение во вторник, 1 декабря, выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

— Очень хочется надеяться, что праздники и праздничные дни после новогоднего праздника, их грамотное проведение и четкое противоэпидемиологическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, сохранить жизни и здоровье населения, — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, что по состоянию на 1 декабря в стране зарегистрировано более двух миллионов 322 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом только за минувшие сутки прирост составил свыше 26,4 тысячи человек.

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Анна Поповакоронавирусновогодние праздники
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