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Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Юлия Захарова

Экономика

Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 16,55 копейки по сравнению с данными предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 1 декабря.

Стоимость американской валюты составила 76,0196 рубля. Цена последней сделки была равна 75,595 рубля за доллар, в целом за период торгов стоимость доллара варьировалась от 75,55 до 76,445 рубля.

Евро же снизился на 16,54 копейки, его стоимость равна 91,0367 рубля.

Всего на единой торговой сессии заключили более 56 тысяч сделок, общая сумма которых превысила 253 миллиарда 772 миллиона рублей.

Ранее экономист Алексей Коренев дал прогноз по курсу рубля. По его словам, его стоимость будет зависеть от большого ряда факторов, в том числе от санкций, которые может ввести кандидат в президенты США Джо Байден.

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