Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лавров прокомментировал требование Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Лавров прокомментировал требование Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Юлия Захарова

Внешняя политика

Москва вряд ли примет требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Такое заявление во вторник, 1 декабря, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.

— Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование, — отметил министр.

По словам Лаврова, сохранение дружеских отношений с другими государствами, в том числе с Молдавией, для России крайне важно. При этом сторонам необходимо учитывать взаимные интересы и договоренности, достигнутые ранее, передает ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду вновь потребовала вывести оперативную группу российских войск из Приднестровья, поскольку по поводу нее у страны не было договоренностей.

Читайте также: Санду назвала нечестным многомиллиардный долг Молдавии за газ перед Россией

Сергей ЛавровПриднестровьеМайя Санду
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте