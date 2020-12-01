Лавров прокомментировал требование Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

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Москва вряд ли примет требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Такое заявление во вторник, 1 декабря, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.

— Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование, — отметил министр.

По словам Лаврова, сохранение дружеских отношений с другими государствами, в том числе с Молдавией, для России крайне важно. При этом сторонам необходимо учитывать взаимные интересы и договоренности, достигнутые ранее, передает ТАСС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду вновь потребовала вывести оперативную группу российских войск из Приднестровья, поскольку по поводу нее у страны не было договоренностей.

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