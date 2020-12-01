Красная лента появилась на домах Нового Арбата в честь Дня борьбы со СПИДом

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Изображения красной ленты появились на домах улицы Новый Арбат в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Увидеть красные ленты можно до полуночи. Также в красный цвет окрасился Крымский мост.

— Цвет выбран неслучайно — красные ленточки являются международным символом борьбы с заболеванием, — цитирует пресс-службу департамента агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач рассказал, как лечат от коронавируса ВИЧ-положительных пациентов.

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