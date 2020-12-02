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Экс-глава спецуправления МЧС получил четыре года колонии
Фото: pixabay.com/ru

Экс-глава спецуправления МЧС получил четыре года колонии

Татьяна Плотникова

Общество

Никулинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего руководителя спецуправления № 100 ФПС Министерства чрезвычайных ситуаций России Андрея Луговского.

Луговской признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Осужденный проведет четыре года в колонии общего режима, ему также запрещено занимать должности в органах МЧС России в течение двух лет.

В 2018 году бывший заместитель начальника специального управления № 100 Олег Жуков был отстранен от должности после выявления нарушений. Они же стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Луговской стал фигурантом этого дела и провел в следственном изоляторе около двух лет. Позднее обвинения переквалифицировали с мошенничества на превышение должностных полномочий.

При этом дело в отношении Жукова было прекращено в связи со смертью обвиняемого, сообщает ТАСС.

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МЧСобвинение в превышении полномочийМосква
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