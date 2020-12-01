ФСО просит суд взыскать с бизнесмена миллиард рублей за хищения на стройке в Ново-Огареве

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Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась с иском в столичный Никулинский суд о взыскании порядка одного миллиарда рублей с осужденного ранее топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что заседание назначили на 23 декабря.

Ранее Мосгорсуд приговорил к восьми годам тюрьмы предпринимателя Станислава Кюнера по делу о хищениях при строительстве резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огареве.

По данным следствия, предприниматель похитил примерно 1,3 миллиона рублей. Эти средства были выделены на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

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