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Определены дата и место очередного саммита G20
Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

Определены дата и место очередного саммита G20

Татьяна Плотникова

Политика

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Риме 30 и 31 октября 2021 года.

Как рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, страна которого приняла председательство в G20, главными темами в работе неформального клуба в ближайшее время станут «три П»: персоны, планета, процветание.

Именно эти «три полярные звезды поведут нас к заключительному саммиту лидеров 30 и 31 октября в Риме», заявил Конте в видеозаписи, опубликованной в его Twitter.

Ранее шерпа Российской Федерации в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш выразила надежду, что следующий саммит G20 удастся провести в традиционном очном формате.

СПРАВКА «ВМ»

G20, или «Группа двадцати», с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. В частности, в нее входят Европейский союз и еще 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

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