Определены дата и место очередного саммита G20

Фото: facebook.com/GiuseppeConte64

Саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Риме 30 и 31 октября 2021 года.

Как рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, страна которого приняла председательство в G20, главными темами в работе неформального клуба в ближайшее время станут «три П»: персоны, планета, процветание.

Именно эти «три полярные звезды поведут нас к заключительному саммиту лидеров 30 и 31 октября в Риме», заявил Конте в видеозаписи, опубликованной в его Twitter.

The Italian G20 Presidency officially begins today. We need to provide the necessary responses to the global challenges ahead of us. We will work together to build, today, the world of tomorrow, in order to hand our children a better Planet #G20Italy pic.twitter.com/GZeohy0StI — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 1, 2020

Ранее шерпа Российской Федерации в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш выразила надежду, что следующий саммит G20 удастся провести в традиционном очном формате.

СПРАВКА «ВМ»

G20, или «Группа двадцати», с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран. В частности, в нее входят Европейский союз и еще 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

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