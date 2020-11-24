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Москва присоединится к проекту Альянса умных городов G20
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва присоединится к проекту Альянса умных городов G20

Кирилл Николаев

Город

Москва присоединится к пилотному проекту Альянса умных городов «Большой двадцатки» (G20) по ответственному внедрению цифровых технологий. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, взаимодействие с участниками Альянса умных городов G20 позволит городу делиться опытом и анализировать лучшие мировые практики применения цифровых технологий. Цифровизация городского хозяйства и социальной сферы является одним из ключевых условий развития современного мегаполиса.

Как отметили в пресс-службе, Москву выбрали в качестве одного из пилотных регионов по реализации дорожной карты глобальной политики в сфере ответственного использования цифровых технологий. Над этим проектом будут работать 37 мегаполисов, в числе которых Барселона, Буэнос-Айрес, Лондон, Лиссабон, Мельбурн и другие. К работе привлекут органы власти, международные организации в сфере IT-регулирования, а также экспертов городов, которые заинтересованы в цифровизации территорий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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