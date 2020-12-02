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Незаконное кафе снесли на платформе «Дмитровская»
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Незаконное кафе снесли на платформе «Дмитровская»

Татьяна Плотникова

Город

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной на платформе «Дмитровская» Рижского направления Московской железной дороги.

Самострой площадью 30 квадратных метров обнаружили на участке с адресными ориентирами: участок № 1 Рижского направления МЖД от пересечения с Московской окружной железной дорогой до пересечения с Савеловским направлением МЖД. Помещение эксплуатировалось как пункт общественного питания.

Данная постройка была возведена без оформления разрешительной документации на земельном участке, предназначенном для эксплуатации железной дороги.

Как пояснил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, самострой мешал свободному передвижению пассажиров. В настоящее время незаконная постройка демонтирована, ведется благоустройство освобожденной территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках.

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самостройгосинспекция по недвижимостиРижское направление МЖД
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