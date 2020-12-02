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Запуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ прошел успешно
Фото: twitter.com/roscosmos

Запуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ прошел успешно

Татьяна Плотникова

Общество

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов успешно запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как написал Рогозин в своем Twitter, второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Руководитель Роскосмоса поздравил участников миссии с ее успешным завершением.

Ранее ожидалось, что запуск состоится 29 ноября. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что перенос запуска связан исключительно с неблагоприятными погодными условиями, исключив другие возможные причины.

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РоскосмосДмитрий Рогозинзапуск спутника
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