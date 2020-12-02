Запуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ прошел успешно

Фото: twitter.com/roscosmos

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов успешно запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как написал Рогозин в своем Twitter, второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Руководитель Роскосмоса поздравил участников миссии с ее успешным завершением.

Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчёт с успешным завершением миссии! https://t.co/ezHljJBeKk — РОГОЗИН (@Rogozin) December 2, 2020

Ранее ожидалось, что запуск состоится 29 ноября. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что перенос запуска связан исключительно с неблагоприятными погодными условиями, исключив другие возможные причины.

Читайте также: Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку на Луну