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Операцию по пресечению незаконной миграции провели в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Операцию по пресечению незаконной миграции провели в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Общество

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию «Нелегал», в ходе которой проверили производственно-складские и строительные объекты, а также общежития на территории городского округа Балашиха.

К административной ответственности привлекли 26 нелегальных мигрантов за нарушение правил въезда в Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности. В соответствии со статьями 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях на них наложили штрафы по пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Балашихи за фиктивную регистрацию в своей квартире десяти иностранных граждан. С женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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Балашихаиностранные мигрантыМосковская область
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