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«Сговор Гитлера и Сталина»: постпред Украины озвучил свою версию Второй мировой войны
Фото: Wikipedia/Общественное достояние

«Сговор Гитлера и Сталина»: постпред Украины озвучил свою версию Второй мировой войны

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица выразил мнение, что план Второй мировой войны был разработан Адольфом Гитлером совместно с Иосифом Сталиным.

На торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны дипломат заявил, что изначально стратегия вооруженных столкновений якобы задумывалась иначе.

— 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным, — приводит ТАСС слова украинского постпреда.

Дипломат также отметил, что первыми жертвами плана, которому якобы следователи «нацистские войска с Запада и советские — с Востока», были поляки и украинцы. Кислица добавил, что, по его мнению, войска СССР убили «тысячи украинцев во время оккупации», после чего якобы сразили еще большее число людей во время «отступления в 1941 году».

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Вторая мировая войнаИосиф СталинУкраина
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