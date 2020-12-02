«Сговор Гитлера и Сталина»: постпред Украины озвучил свою версию Второй мировой войны

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Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица выразил мнение, что план Второй мировой войны был разработан Адольфом Гитлером совместно с Иосифом Сталиным.

На торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны дипломат заявил, что изначально стратегия вооруженных столкновений якобы задумывалась иначе.

— 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным, — приводит ТАСС слова украинского постпреда.

Дипломат также отметил, что первыми жертвами плана, которому якобы следователи «нацистские войска с Запада и советские — с Востока», были поляки и украинцы. Кислица добавил, что, по его мнению, войска СССР убили «тысячи украинцев во время оккупации», после чего якобы сразили еще большее число людей во время «отступления в 1941 году».

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