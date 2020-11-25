Историк объяснил, зачем Польша развязала скандал с Катынским расстрелом

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Посольство Польши обвинило Россию в искажении фактов о расстреле польских офицеров в Катынском лесу. Насколько обоснованна критика Варшавы, почему Польша использует малейшую возможность, чтобы «пнуть» Россию, «Вечерней Москве» объяснил историк Вадим Трухачев.

Поводом для недовольства польских дипломатов стала конференция, проходившая 16–18 ноября в Твери. На организованном Российским военно-историческим обществом мероприятии обсуждались российско-польские отношения, а также их спорные исторические эпизоды. Посольство Польши возмутилось тем, что гости конференции попытались скрыть ответственность НКВД за расстрел свыше 20 тысяч поляков в 1940 году в Катынском лесу. Они особо отметили, что на конференции присутствовал депутат Госдумы Алексей Чепа, который предлагал отменить заявление нижней палаты парламента РФ от 2010 года, признающее эти события преступлением сталинского режима.

— Нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление, — говорится в заявлении польской дипмиссии.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев полагает, что обвинения Варшавы безосновательны, ибо Москва уже признала факт расстрела. Мнения участников одной конференции не могут трактоваться как официальная позиция РФ.

— Российское военно-историческое общество — это все же не официальная власть. В его рядах есть те, кто отрицает факт Катынского расстрела в 1940 году. Есть такие и среди депутатов Госдумы. Но официально Россия факт расстрела признает. Другое дело, что Польша, исходя из своих заблуждений, считает каждого депутата Госдумы «человеком Путина». И в любом заявлении любого депутата готова видеть изменение российской точки зрения. Потому искажение в данном случае идет с польской стороны. Она выдает мнение сталинистов из РВИО и отдельного депутата за мнение России. А в России есть разнообразие точек зрения, и не более того, — подчеркнул историк.

Очередные обвинения Варшавы он связывает с двумя фундаментальными причинами. Во-первых, с продолжающейся уже три десятилетия «войной» Польши за свою версию истории. Во-вторых, с нахождением у власти партии «Право и справедливость».

— Польша активизировалась не в последнее время. Она 30 лет планомерно ведет борьбу за свою версию истории. Она «воюет» с Россией на всех площадках, начиная от сугубо научных и заканчивая встречами на высшем уровне. Принятие Россией польской трактовки истории стало национальной идеей страны. Об активизации можно говорить разве что в том смысле, что у власти в Польше уже пять лет находится партия «Право и справедливость». Для нее спекуляция на исторические темы является основой внутренней и внешней политики. Вторая основа ее идеологии — патологическая русофобия. Она обвиняет Россию во всем подряд, и в первую очередь в делах катынских. И пока она у власти, ничего тут не изменится, — добавил Трухачев.

Напомним, весной 1940 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) было расстреляно около 22 тысяч польских поляков, 14,5 тысячи из которых являлись военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД. Правительство Советского Союза утверждало, что военных расстреляли немцы. В апреле 1990 года СССР признал свою ответственность. Такая трактовка событий была подтверждена и в заявлении Госдумы от 10 ноября 2010 года.

Стоит отметить, что Польша и Россия не сходятся не только по историческим вопросам, но и по политическим и экономическим. Варшава стоит в авангарде сил, сопротивляющихся строительству «Северного потока — 2». В октябре польский регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 7,6 миллиарда долларов по делу о газопроводе. Варшава, так же как и Вашингтон, считает проект угрозой европейской безопасности и поддерживает замену русского газа американским сланцевым. Поляки выступают против отмены санкций ЕС в отношении России за Крым и Донбасс и поддерживают расширение ограничений из-за поддержки Кремлем белорусского президента Александра Лукашенко.

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