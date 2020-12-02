Более 50 стартовых площадок для реновации подобрали на севере Москвы

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Для первого этапа программы реновации в Северном административном округе (САО) Москвы подобрали 54 стартовые площадки для расселения домов из восьми районов. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Указанных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить до конца 2024 года начало переселения более 25 тысяч человек, — приводит слова Левкина пресс-служба Департамента.

Он уточнил, что 10 домов уже находятся на стадии заселения. Известно, что реновация затронет Войковский, Бескудниковский, Дмитровский, Головинский, Молжаниновский и Тимирязевский районы. Также переселение коснется Западного Дегунина и Коптева.

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