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Более 50 стартовых площадок для реновации подобрали на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 50 стартовых площадок для реновации подобрали на севере Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Для первого этапа программы реновации в Северном административном округе (САО) Москвы подобрали 54 стартовые площадки для расселения домов из восьми районов. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Указанных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить до конца 2024 года начало переселения более 25 тысяч человек, — приводит слова Левкина пресс-служба Департамента.

Он уточнил, что 10 домов уже находятся на стадии заселения. Известно, что реновация затронет Войковский, Бескудниковский, Дмитровский, Головинский, Молжаниновский и Тимирязевский районы. Также переселение коснется Западного Дегунина и Коптева.

Читайте также: Комплекс жилых домов по реновации построят в столичном районе Коптево

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