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Столичный ЗАГС назвал самый популярный зимний месяц для свадьбы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичный ЗАГС назвал самый популярный зимний месяц для свадьбы

Вероника Кузьминова

Город

Февраль стал самым популярным зимним месяцем, в котором столичные молодожены заключали браки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в среду, 2 декабря.

В текущем году в последний месяц зимы поженились 6,2 тысячи пар. Таких цифр февраль не показывал в течение пяти лет. В ЗАГС уточнили, что популярность этого месяца может быть связана с красивыми датами и Днем влюбленных.

Также в почете у многих молодоженов необычные места для регистрации. В этом году вне стен ЗАГСА женились около 900 пар. Выездную регистрацию планируют еще полтысячи пар.

Чаще всего молодожены заключают брак в доме торжеств «Сафиса», особняке на Волхонке и в пространстве «Согласие Hall». При этом башни «Москвы-Сити» «Федерация» и «Меркурий» предпочли как место для регистрации около 140 пар, передает агентство городских новостей «Москва».

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