Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании в среду, 2 декабря, передает РИА Новости.

Ранее эту инициативу приняла Госдума. В нижнюю палату парламента проект закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроект призван закрепить поправки к обновленной Конституции России.

Согласно документу, Государственный совет будет конституционным госорганом. Его возглавит лидер страны, в состав также войдут премьер-министр, спикеры СФ и ГД, глава администрации президента и губернаторы. По решению президента в Госсовет могут войти члены партий, имеющие представительство в Думе, и другие официальные лица.

Предполагается, что Госсовет займется принятием решений по развитию внешней и внутренней политики. Его участники также должны будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровой политики.

Также, по информации агентства, члены СФ одобрили пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия в России.

В пакет законопроектов включены пять инициатив с поправками к более сотни законодательных актов РФ, в том числе в Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства.

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