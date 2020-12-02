Илон Маск назвал примерные сроки отправки первого человека на Марс

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил уверенность в том, что уже через шесть лет нога человека может ступить на планету Марс. Об этом американский миллиардер заявил на церемонии вручения премии Axel Springer.

Медиаконцерн Axel Springer присуждает одноименную премию изобретателем, чьи инновации оказывают значительное влияние на развитие общества. Ведущий церемонии поинтересовался у Маска, когда же можно ожидать высадки людей на Марсе.

— Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента, — цитирует ответ бизнесмена ТАСС.

Изобретатель уточнил, что по более оптимистичному прогнозу человек окажется на Красной планете уже через четыре года. Но для этого должны сложиться благоприятные условия.

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