«Какая-то ерунда»: Илон Маск пожаловался на противоречивые результаты теста на COVID-19

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск получил неоднозначные результаты нескольких тестов на коронавирус. Об этом он рассказал в Twitter-аккаунте.

— Происходит какая-то ерунда. Сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных теста и два положительных, — написал Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

По его словам, он использовал антигенный экспресс-тест производства компании BD.

Ранее Илон Маск рассказал о районе для размещения первой базы на Марсе. По его словам, первым жителям планеты необходимо выбирать районы, где есть лед.

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