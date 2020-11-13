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«Какая-то ерунда»: Илон Маск пожаловался на противоречивые результаты теста на COVID-19
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

«Какая-то ерунда»: Илон Маск пожаловался на противоречивые результаты теста на COVID-19

Вероника Кузьминова

В мире

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск получил неоднозначные результаты нескольких тестов на коронавирус. Об этом он рассказал в Twitter-аккаунте.

— Происходит какая-то ерунда. Сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных теста и два положительных, — написал Маск.

По его словам, он использовал антигенный экспресс-тест производства компании BD.

Ранее Илон Маск рассказал о районе для размещения первой базы на Марсе. По его словам, первым жителям планеты необходимо выбирать районы, где есть лед.

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