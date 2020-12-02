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Елочные базары в Московской области начнут работать с 4 декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Елочные базары в Московской области начнут работать с 4 декабря

Оксана Васильева

Общество

Елочные базары начнут работать в Московской области с 4 декабря, однако большинство точек откроются после 20 декабря. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что купить новогоднее дерево можно будет на 400 площадках во всех округах региона, а 70 процентов представленных елок на базарах — российские.

Основные поставщики елок этого года — Пермская и Кировская области. Также отмечается, что сосны привезут из Пензенской области, а пихты — из Дании, Эстонии и Польши.

Ранее ФАН писало, что главная новогодняя елка страны в этом году будет установлена на Красной площади с 11 декабря. Дерево доставят в Москву из подмосковного Наро-Фоминска, в высоту елка достигает 25 метров, а в диаметре — 60 см. Возраст праздничной ели составляет 96 лет.

Читайте также: Первую новогоднюю елку в России зажгли на главной площади Якутска

Подмосковьепраздникелочный базар
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