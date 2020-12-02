Почти 40 миллионов рублей долга по зарплате выплатили рабочим в Подмосковье

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Клин Терешковой 52 Карта всех событий

Подмосковное предприятие выплатило более 38 миллионов рублей после возбуждения уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в среду, 2 декабря.

Представители Следственного комитета рассказали, что во втором управлении по особо важным делам ГСУ СК России по Московской области идет следствие по уголовному делу о невыплате зарплаты более двух месяцев 318 сотрудникам предприятия ООО «ТОО Клинволокно». Руководителям данной организации предъявили обвинение по статье 145.1 УК РФ. Согласно инкриминируемой второй части им грозит до трех лет лишения свободы. Председатель СК России взял данное дело на контроль.

— В ходе допроса обвиняемые полностью признали вину. Благодаря усилиям следствия дирекция предприятия приняла решение о немедленном полном погашении задолженности перед 318 работниками, — пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что в связи с раскаянием подследственных и погашением ими задолженности, вполне вероятно, что им в качестве наказания будет назначен штраф. Закон предполагает в подобных случаях взыскание с виновного от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Читайте также: СК возбудил дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен войны