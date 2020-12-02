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СК раскрыл подробности гибели человека во время пожара на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СК раскрыл подробности гибели человека во время пожара на северо-востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Северный бульвар, 8 Карта всех событий

Погибшей во время пожара на Северном бульваре в Москве оказалась женщина. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в среду, 2 декабря.

Ранее стало известно, что во время пожара на девятом этаже дома № 8 на Северном бульваре погиб один человек. Спасены пять жильцов. Инцидент произошел утром 2 декабря.

— В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — добавили в СК.

СК раскрыл подробности гибели человека во время пожара на северо-востоке МосквыФото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Уточняется, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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