СК раскрыл подробности гибели человека во время пожара на северо-востоке Москвы
Погибшей во время пожара на Северном бульваре в Москве оказалась женщина. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в среду, 2 декабря.
Ранее стало известно, что во время пожара на девятом этаже дома № 8 на Северном бульваре погиб один человек. Спасены пять жильцов. Инцидент произошел утром 2 декабря.
— В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — добавили в СК.
Уточняется, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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