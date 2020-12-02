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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы
Фото: сайт Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Ростислав Зубков

Закон

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Сенаторы приняли это решение на заседании в среду, 2 декабря.

С докладом по данному вопросу выступили глава Минфина Антон Силуанов и аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Он заменил главу СП Алексея Кудрина, который сообщил, что у него выявили коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Госдума утвердила бюджет России на следующие три года. «Вечерняя Москва» разобралась в проекте закона и выяснила, что будет с казной государства в ближайшем будущем, как изменятся объем ВВП и рубль, и на что власти потратят триллионы рублей.

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