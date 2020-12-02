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СМИ: Российская база вблизи Еревана переключилась на «сирийский» режим работы
Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

СМИ: Российская база вблизи Еревана переключилась на «сирийский» режим работы

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Расположенная в районе Еревана российская база начала функционировать в «сирийском» режиме. Об этом Telegram-канал WarGonzo написал в среду, 2 декабря, со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ.

По предварительным данным, речь идет о базе в районе армянской столицы под названием Эребуни. На местном аэродроме совместного базирования Армении и России истребители ВКС несут круглосуточное боевое дежурство. В небе постоянно находится по меньшей мере один российский боевой самолет. При этом график присутствия лайнеров в воздушном пространстве не афишируется.

Журналисты утверждают, что подобную тактику применяют на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. «Сирийский» режим работы базы позволяет обеспечить безопасность гражданских лиц и передвижения миротворцев из РФ.

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