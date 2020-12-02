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Путин заявил о реализации договоренностей по Карабаху
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил о реализации договоренностей по Карабаху

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху последовательно выполняется, российские миротворцы охраняют порядок на линии соприкосновения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 2 декабря, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы, — приводит ТАСС слова главы государства.

Он обратил внимание на то, что мира в спорном регионе удалось добиться благодаря активному посредничеству Москвы. По словам президента, роль РФ нельзя недооценивать: она помогла прекратить кровопролитие, завершить войну и начать стабилизировать ситуацию.

Также Путин отметил, что российская сторона следовала ключевым договоренностям, которые были достигнуты Минской группой ОБСЕ.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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