Путин заявил о реализации договоренностей по Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху последовательно выполняется, российские миротворцы охраняют порядок на линии соприкосновения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 2 декабря, на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы, — приводит ТАСС слова главы государства.

Он обратил внимание на то, что мира в спорном регионе удалось добиться благодаря активному посредничеству Москвы. По словам президента, роль РФ нельзя недооценивать: она помогла прекратить кровопролитие, завершить войну и начать стабилизировать ситуацию.

Также Путин отметил, что российская сторона следовала ключевым договоренностям, которые были достигнуты Минской группой ОБСЕ.

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