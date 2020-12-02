Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сенаторы одобрили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года
Фото: Сайт Совета Федерации

Сенаторы одобрили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года

Ростислав Зубков

Закон

Совет Федерации одобрил закон, продлевающий «дачную амнистию» на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующее решение сенаторы приняли в среду, 2 декабря.

Напомним, авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и группа членов СФ, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. В ГД согласились продлить амнистию еще в октябре этого года.

Закон о так называемой дачной амнистии призван упростить для россиян процедуры, связанные со строительством индивидуального жилья и регистрацией прав на него. Также предполагается, что он в целом хорошо повлияет на динамику развития индивидуального жилищного строительства.

В проекте закона говорится о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на частные жилые и садовые дома. Действие порядка должно завершиться 1 марта 2021 года. После этого владельцы участков должны будут воспользоваться порядком, который вступил в силу с 4 августа 2018 года, и осведомить уполномоченный орган местного самоуправления о старте и завершении строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

В соответствии с законопроектом амнистия продлевается на пять лет — вплоть до 2026 года. Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. При этом сообщается, что все необходимые документы владелец участка сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В документе также сказано, что строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Читайте также: Минстрой выступил за запрет строительства апартаментов

Совет Федерациизакон об амнистиироссийский сенатор
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Все мнения
О проекте