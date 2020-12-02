Сенаторы одобрили продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года

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Совет Федерации одобрил закон, продлевающий «дачную амнистию» на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующее решение сенаторы приняли в среду, 2 декабря.

Напомним, авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и группа членов СФ, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. В ГД согласились продлить амнистию еще в октябре этого года.

Закон о так называемой дачной амнистии призван упростить для россиян процедуры, связанные со строительством индивидуального жилья и регистрацией прав на него. Также предполагается, что он в целом хорошо повлияет на динамику развития индивидуального жилищного строительства.

В проекте закона говорится о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на частные жилые и садовые дома. Действие порядка должно завершиться 1 марта 2021 года. После этого владельцы участков должны будут воспользоваться порядком, который вступил в силу с 4 августа 2018 года, и осведомить уполномоченный орган местного самоуправления о старте и завершении строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

В соответствии с законопроектом амнистия продлевается на пять лет — вплоть до 2026 года. Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. При этом сообщается, что все необходимые документы владелец участка сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В документе также сказано, что строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

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