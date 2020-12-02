«Это так низко»: пользователи Сети обвинили музыканта Дидюлю в алчности

Фото: instagram.com/evgenika_didula

Бывшая супруга музыканта Валерия Дидюля Евгения на своей странице в Instagram пожаловалась на то, что бывший муж требует вернуть деньги за подаренную шубу.

Певица рассказала, что за семь лет брака она всего лишь один раз попросила супруга о подарке. Дидюля долго сопротивлялся, но сказал, что даст денег, как они появятся. Позднее Евгения Дидюля купила шубу.

— И вуаля! Мой бывший муж требует вернуть деньги и подарки, как вам? Вот теперь в раздумьях, может, ему шубку отдать? — написала она.

Поклонники моментально отреагировали на этот пост. Они встали на сторону бывшей жены музыканта и обвинили его в алчности.

«А вообще это так низко, обирать маму собственного ребенка, не зря говорят не неважно сколько мальчику лет он либо мужчина либо нет», «И не надо ему ничего возвращать. Сам дарил, сам давал», «Низко забирать подарки ... считаю — не мужской поступок», — отметили пользователи в комментариях к посту.

Евгения и Валерий Дидюля из группы «ДиДюЛя» подали на развод в сентябре 2020 года. О причинах развода супругов не сообщается.

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