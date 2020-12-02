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Вертолет МАЦ доставил в больницу женщину с инсультом
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Вертолет МАЦ доставил в больницу женщину с инсультом

Юлия Захарова

Происшествия

Женщину с инсультом доставили в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в ТиНАО.

— Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. На площадку Вороново машина скорой помощи доставила женщину с предварительным диагнозом «инсульт», — отметили в ведомстве.

При перемещении в медучреждение пациентку сопровождала авиамедицинская бригада, специалисты контролировали и поддерживали состояние женщины.

В департаменте подчеркнули, что оперативное управление МАЦ располагает 21 вертолетной площадкой в Новой Москве, откуда медики забирают пациентов с заболеваниями сердца и сосудов или пострадавших в результате аварий и происшествий граждан. Продолжительность пути до больницы не превышает 15 минут.

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