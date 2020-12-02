Задержанного за убийство 26 пенсионерок в Татарстане арестовали

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Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает РИА Новости.

Тагиров будет находиться под стражей до 27 января 2021 года. Он просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться от следствия, а хочет во время следствия побыть с семьей, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Республике Татарстан задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин. Злоумышленник представлялся работником ЖКХ или соцслужб, проходил в квартиру, где душил жертву, затем похищал сбережения и скрывался.

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