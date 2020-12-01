Стали известны подробности задержания «поволжского маньяка» в Татарстане

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Республике Татарстан задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 1 декабря.

В 2011–2012 годах по Татарстану и близлежащим округам прокатилась волна убийств пожилых людей. Неизвестный задушил более 20 одиноких пенсионерок.

Установлено, что злоумышленник представлялся работником ЖКХ или соцслужб, проходил в квартиру, где душил жертву, затем похищал сбережения и скрывался.

С одного из мест преступлений правоохранители изъяли генетический материал преступника. Благодаря этому в Казани был задержан подозреваемый, сообщает сайт МВД Медиа.

Мужчина был ранее судим по статьям 158 и 222 УК России. Он вышел из тюрьмы в июне 2010 года. Его доставят в следственные органы в ближайшее время, уточнила Ирина Волк.

Видео: Пресс-служба МВД России

Ранее СМИ сообщили, что в Татарстане был задержан предполагаемый «поволжский маньяк», который душил своих жертв подручными средствами.

Читайте также: СМИ: Фотомодель задержали в Петербурге за убийство мужа