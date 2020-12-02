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Приговор по делу о взятке вынесли экс-замглавы управления регулирования перевозок Росавиации
Фото: depositphotos.com

Приговор по делу о взятке вынесли экс-замглавы управления регулирования перевозок Росавиации

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Бывшему замглавы управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву вынесли приговор по делу о получении взятки. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

— Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Юрию Малышеву. Он признан виновным в получении взятки должностным лицом через посредника, — отметили правоохранители.

Следователи выяснил, что Малышев ежемесячно получал взятки в период 2017-2018 годов, принимая денежные средства лично и через посредника. Взятки на общую сумму более четырех миллионов рублей ему передавали авиакомпании ЗАО «Стримлайн ОПС», ООО «Авиакомпания «Авиастар-ТУ», ООО «iFly» за одобрение заявок на выполнение рейсов по территории РФ и за ее пределами.

Суд вынес замглавы управления регулирования перевозок Росавиации приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев, наказание Малышев будет отбывать в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной гражданской службе в течение 6 лет.

Кроме того, осужденный обязан заплатить штраф в размере 15,5 миллиона рублей.

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