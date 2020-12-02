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Задержанному за убийство 26 пенсионерок в Татарстане предъявили обвинения
Фото: sledcom.ru

Задержанному за убийство 26 пенсионерок в Татарстане предъявили обвинения

Виктория Родимкина

Происшествия

В Татарстане предъявили обвинения мужчине в убийствах 26 пожилых женщин, совершенных в 12 регионах России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в среду, 2 декабря.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Республике Татарстан задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин. Злоумышленник представлялся работником ЖКХ или соцслужб, проходил в квартиру, где душил жертву, затем похищал сбережения и скрывался.

— Задержанному по подозрению в совершении этих преступлений 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство», — сказала Светлана Петренко.

Она уточнила, что следствие просит суд арестовать задержанного. Официальный представитель СК РФ добавила, что обвиняемый признался в совершении преступлений. Ранее он уже был судим — в 2005 и 2009 годах.

Ранее по теме: Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок не смог назвать точное число жертв

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