Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок не смог назвать точное число жертв

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Мужчина, которого задержали в Казани по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин, не смог назвать точное число жертв. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в управлении МВД России по республике Татарстан.

Полицейские во время допроса поинтересовались у задержанного, сколько убийств он совершил, однако тот не озвучил число.

— Не скажу, не смогу вспомнить, — заявил мужчина.

Видео: 16.мвд.рф / Официальный сайт МВД России по республике Татарстан

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Республике Татарстан задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин. Злоумышленник представлялся работником ЖКХ или соцслужб, проходил в квартиру, где душил жертву, затем похищал сбережения и скрывался.

Мужчина был ранее судим по статьям 158 и 222 УК России. Он вышел из тюрьмы в июне 2010 года. Его доставят в следственные органы в ближайшее время.

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