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Ученые перечислили защищающие от инсульта продукты
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые перечислили защищающие от инсульта продукты

Кирилл Николаев

Здоровье

Американские ученые выяснили, что богатые витаминами и антиоксидантами продукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of the American College of Cardiology.

В эксперименте поучаствовали 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Ученые изучили воздействие на организм человека комбинации из 18 групп продуктов. Они выяснили, что те, кто больше употреблял красного и обработанного мяса вроде бекона и колбас, а также сладкого, имели на 28 процентов более высокий риск инсульта и на 46 процентов большую вероятность инфаркта. В число вредных продуктов также вошли порошковые и упакованные супы быстрого приготовления, лапша и десерты.

Ученые решили выяснить, какие продукты могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Наиболее полезными оказались листовые зеленые овощи, желтые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, чай, кофе и вино.

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