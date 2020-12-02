Роспотребнадзор проверил столичный аквапарк на соблюдение санитарных требований

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Россия, Москва, Зелёный проспект, 10Б Карта всех событий

Столичный аквапарк «Карибия» проверили на соблюдение мер по коронавирусу. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен в районе Перово по адресу Зеленый проспект, дом 10б.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции был обследован развлекательный центр «Карибия». В ходе обследования нарушений не выявлено, — отметили в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что меры профилактики выполняются в полном объеме. Санкции в связи с этим не потребовались, передает агентство городских новостей «Москва».

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