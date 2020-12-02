Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор проверил столичный аквапарк на соблюдение санитарных требований
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор проверил столичный аквапарк на соблюдение санитарных требований

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Зелёный проспект, 10Б Карта всех событий

Столичный аквапарк «Карибия» проверили на соблюдение мер по коронавирусу. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен в районе Перово по адресу Зеленый проспект, дом 10б.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции был обследован развлекательный центр «Карибия». В ходе обследования нарушений не выявлено, — отметили в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что меры профилактики выполняются в полном объеме. Санкции в связи с этим не потребовались, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Нарушение мер по коронавирусу выявили в головном офисе компании Adidas

Роспотребнадзорпроверкааквапарк
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте