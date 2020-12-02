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Нарушение мер по коронавирусу выявили в головном офисе компании Adidas
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Нарушение мер по коронавирусу выявили в головном офисе компании Adidas

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, Крылатская улица, 15 Карта всех событий

Нарушение мер по коронавирусной инфекции выявили в головном офисе компании Adidas. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

Объект расположен по адресу Крылатская улица, дом № 15.

— Головному офису компании Adidas в Москве грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушение мер профилактики COVID-19, — отметили в публикации в Telegram-канале ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре Москвы за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. В здании не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей. Также отсутствовали дезинфекционные средства. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана.

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Читайте также: Кальянную на Алтуфьевском шоссе закрыли из-за нарушения мер против COVID-19

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