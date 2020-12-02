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Кальянную в центре Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кальянную в центре Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Цветной бульвар, 5 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре Москвы за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил главный специалист – эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Объект находится по адресу Цветной бульвар, дом 5. В ходе проверки выяснилось, что в помещениях кальянной не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения коронавируса. В здании не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей. Также отсутствовали дезинфекционные средства. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана.

В результате кальянную опечатали в связи с выявленными нарушениями. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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