Адвокат Соколова обвинил Понасенкова в травле его подзащитного

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Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Олега Соколова Сергей Лукьянов заявил, что научный оппонент его подзащитного Евгений Понасенков задействован в травле историка. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 декабря.

Так, защита, ранее просившая о вызове в суд нового свидетеля, который может рассказать о связи аспирантки Анастасии Ещенко и Понасенкова, заявила, что этот свидетель — фейк, выдуманный самим оппонентом Соколова.

Ранее Соколову поступили письма от имени Жанны Рузавиной, в которых содержалась информация о том, что Понасенков встречался с Ещенко. Адвокат Соколова попросил вызвать этого свидетеля в суд, но после того, как выяснилось, что это выдумка, призвал суд приобщить распечатки писем как доказательство травли от Понасенкова.

Суд удовлетворил ходатайство.

— Сегодня Понасенков опубликовал твит о том, что это он выступал от имени Жанны Рузавиной, которая обратилась к Соколову с намерением помочь и рассказать о встрече Ещенко и Понасенкова. Это еще одно доказательство травли с его стороны, — заявил адвокат.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.

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