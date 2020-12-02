Врачи назвали симптомы «затяжного» коронавируса

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Британские врачи назвали основные симптомы, указывающие на наличие «затяжного» коронавируса. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Express со ссылкой на British Heart Foundation.

По мнению медиков, симптомы затяжной коронавирусной инфекции включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться.Подобные последствия заболевания наблюдались не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. Врачи отметили, что эти длительные симптомы могут подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.

Специалисты пришли к выводу, что при «затяжном» коронавирусе могут наступить временные улучшения, но позднее признаки заболевания снова возвращаются.

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