Объем производства вакцины «Спутник V» увеличится до 40 миллионов доз в месяц

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире к марту 2021 года составит 40 миллионов доз в месяц. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время презентации вакцины для ООН в среду, 2 декабря.

По его словам, производство препарата от коронавируса в мире будет увеличено в значительной степени.

— Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент, — сказал Кирилл Дмитриев, уточнив, что речь идет о производстве вакцины для 40 миллионов человек.

Кроме того, глава фонда прямых инвестиций добавил, что вопрос наращивания производства препарата обсуждается с большим числом партнеров, передает РИА Новости.

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